¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ï22Æü¡¢MFµûÎ¤Ä¾ºÈ(30)¤ÈDFÀÄ»³À¸(29)¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÜºê¤Ï23Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ3Âè37Àá¤ÇFC´ôÉì¤ÈÂÐÀï¡£Æ±»î¹ç¤ÇµûÎ¤¤ÈÀÄ»³¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾Áª¼ê¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µûÎ¤Áª¼ê¡¢ÀÄ»³Áª¼ê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¡¢¹×¸¥