Soala¤¬ËÜÆü11·î22Æü(ÅÚ)¡¢¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤Î³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¸½ºß¡¢½é¤Î7ÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼¡ãSoala ONE MAN LIVE TOUR 2025 ¡ÁColor Sprinkles¡Á¡ä¤ò³«ºÅÃæ¤ÎSoala¡£22Æü¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦Electric Lady Land¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Î²¦Æ»¥­¥é¥­¥éÀÄ½Õ¥í¥Ã¥¯¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÁ´ÎÏ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÄ²á¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê