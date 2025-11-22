2025Ç¯11·î22Æü¤«¤é30Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Î²«¿§¤¤¥Ó¥ë2³¬¡ÖTHE¥­¥ã¥é CAFE STAND¡×¤Ç¡¢¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÖOVERWORK SERIES¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¡£Æ¯¤­¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤¿É½¾ð¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬¡¢´èÄ¥¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖOVERWORK SERIES¡×¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£²«¿§¤¤¥Ó¥ë2³¬¤Ç11·î22Æü¤«¤é30Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£Èè¤ì´é¤Î¥Ñ¡¼¥·¡¼¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¢£Èè¤ì¤¿¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡¢¥Ñ