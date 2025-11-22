¡Ú¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¶¦Æ±¡ÛÆî¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤Ï22Æü¡¢µ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Î¼óÇ¾Àë¸À¤ò½ä¤ê¡Ö½ÐÀÊ¹ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢ÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÈ´¤­¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£