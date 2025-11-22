¥Û¥Æ¥ë¥º¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤ò11·î20Æü¤«¤é12·î2Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÎÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÇÂç50¡ó³ä¤ê°ú¤¯¡£Î¹¹Ô´ü´Ö¤Ï2026Ç¯12·î30Æü¤Þ¤Ç¡£10Çñ¤Ç1Çñ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¥¤¤ÎÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ÀßÄê¥Û¥Æ¥ë¤È³ä°ú²Á³Ê¤Î°ìÎã¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ì ¥ë¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ëÂçºå¤¬22,755±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥°¥ì¥¤¥¹¥ê¡¼¥½¥¦¥ë¤¬19,271±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ëµþºå¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¿¥ï¡¼¤¬42,705±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£