¡ØJ¥ê¡¼¥°¤Îº£¡Ù¤òÅÁ¤¨¤ëJÏÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£º£²ó¤Ï¡¦º´Æ£ÂóÌé¤µ¤ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡×¡¦Æ£¸¶Íµµ×¤µ¤ó¡ÖÄ¹ºê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖViSta¡×¡×¾åµ­¤Î2Ì¾¤¬½¸¹ç¤·¡Ø¿å¸Í¤òÊÑ¤¨¤¿»î¹ç¤ÈÁª¼ê¡¢½ÐÍè»ö¤Ï¡©¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢þ´ØÏ¢LIVE¡¦±¿Ì¿¤ÎJ2Äº¾åÂÐ·è¡¦Å°Äì¥×¥ì¥Ó¥å¡¼LIVE¡ÚÄ¹ºê¡ß¿å¸Í¡Û