ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ÖW800¡× ¥«¥ï¥µ¥­¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¤è¤ê¡¢¡ÖW800¡×¤Î¥«¥é¡¼&¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ W800¤Ï¡¢1966Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö650-W1¡×¤«¤éÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÖW¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥ï¥µ¥­¡ÖW800¡×¿··¿¥â¥Ç¥ë¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥«¥ï¥µ¥­¿·¡ÖW800¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê13Ëç¡ËÆ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤éÌó60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅÁÅý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÂ¤·Á