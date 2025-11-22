¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Melty BeaR¤ÎÇò¿ÜºÌÇµ¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÊ¢Éô¤ò¸ø³«¤·¡¢Åê¹Æ¤«¤é¤ï¤º¤«1Æü¤Ç1680Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È¥Ï¥ßÆù¡É¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Çò¿ÜºÌÇµ¡¢¼«¿È¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Åê¹Æ¤ÇÏÃÂê¤Ë11·î20Æü¡¢Çò¿Ü¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÊ¢Éô¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ê¢Éô¤Î¥¢¥Ã