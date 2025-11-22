¥Á¥å¥Á¥å¥¢¥ó¥Ê¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü14»þ¤«¤é12·î1Æü13»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖBLACK FRIDAY¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜÇò²¡¤·WEB¸ÂÄê¤Î¡ÖBLACK FRIDAY¡×¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì´ë²è¤¬3¤Ä¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢9¼ïÎà¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£¡Ö¡ÚBLACK FRIDAY¡Û¥¤¥ó¥Ê¡¼3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¡Ê2970±ß¡Ë¤ä¡Ö¡Ú3Â­ÁÈ¡Û¥­¥Ã¥º¥ì¥®¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1100±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦¥¦¥§¥¢¤¬¾×·â¥³¥¹¥Ñ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ