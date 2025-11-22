Ãæ¹ñ¡¦°Âµ«¾Ê½É½£»ÔÎ©ÉÂ±¡¤¬CT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ­´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ÒµÜ¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤È¤Î¸¡ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ÈÀ±¿·Ê¹¤¬18Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÎÊ¢ÉôCT¸¡ºº¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡Ö»ÒµÜ¤ª¤è¤ÓÎ¾Â¦ÉÕÂ°´ï¡ÊÍñÁã¤äÍñ´É¡Ë¤Ë°Û¾ï¤òÇ§¤á¤º¡×¤Èµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´µ¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¸¡ºº·ë²Ì¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­¤Ï¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¸¡ºº¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±ÉÂ±¡¤Ï17Æü¤ËÄÌÃÎ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖCT²èÁü¿ÇÃÇÊó¹ð