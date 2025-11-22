µ­Ï¿Åª¤ÊÎ®¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶À÷¾É¡ÖÉ´Æü¤¼¤­¡×¤ò½ä¤ê¡¢¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤¬7¡Á9·î¤Ë´µ¼Ô¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿É´Æü¤¼¤­¶Ý¤ä¸¡ÂÎ¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¹³¶ÝÌô¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¡ÖÂÑÀ­¶Ý¡×¤¬8³ä¤òÀê¤á¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÑÀ­¶Ý¤Î°äÅÁ»Ò·¿¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇºòÇ¯Î®¹Ô¤·¤¿·¿¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£Ë¬ÆüµÒ¤Ê¤É¤«¤é¹ñÆâ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£