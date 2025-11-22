11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙÂè6ÏÃ½ªÎ»¸å¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢Âè7ÏÃ¤Ëºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂè7ÏÃ¡Ø¸ý¼è¤ê¼°¡Ù¤Ë2025¥Ö¥ê¥À¡¼¥ºC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤« Å¨¤«Ì£Êý¤«¡ª¡©ÇÈÍð¤ÎÍ½´¶¡Ä¡×¤È¡¢¤³¤Î½©¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½¹ð¡£¶¥