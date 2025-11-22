11·î22Æü¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G3¡¦Ê¡Åçµ­Ç°¡Ê¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥·¥Î¥Æ¥£¥¢¥â¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÈ´¤±½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç4Ï¢¾¡¡£°ìµ¤¤Ë½Å¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡Åçµ­Ç°¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥³¥á¥ó¥È1Ãå¥Ë¥·¥Î¥Æ¥£¥¢¥âÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¡Ö¶¥ÇÏÁ°¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¤¤±¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ