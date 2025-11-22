¹­Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç¤Ï11·î21Æü¡¢Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È´ÑµÒ¤¬³¤ÊÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¤¤¡¢¹­Åì¡¢¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¡¢¥Þ¥«¥ªÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢3ÃÏ°è¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤ÎÍ­½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤ÊÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï³¤¤È¶õ¤¬Ëë¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤¬ÇØ·Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍªÁ³¤¿¤ë¥Á¥§¥í¤Î²»¤¬Î®¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤ÎÀ»²Ð¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄ²ñ¼°¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ