¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÀ¾½½Î¾£´ËçÌÜ¡¦Ä«Çµ»³¡Ê¹âº½¡Ë¤¬£±£±¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤ò¤¢¤²¤ÆºÆÆþËë¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¡££²º¹¤Î¼ó°Ì¡¦Æ£Î¿²ï¡ÊÆ£Åç¡Ë¤È¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÆÀ°Õ¤Î±¦¤ò¤Í¤¸¤³¤ó¤À¡£º¸¾å¼ê¤ò°ú¤¯¤È¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÇ´¤ëÁê¼ê¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¤ÆºÇ¸å¤Ï´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¸µÂç´Ø¤Ï£µÏ¢¾¡¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò¤ß¤ÆÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Éé¤±¤ì¤ÐÁê¼ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ìÈÖ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ï