女優の筒井真理子が２２日、都内で行われた俳優の郄田万作とダブル主演する映画「もういちどみつめる」（佐藤慶紀監督）の初日舞台あいさつに登壇した。山のキャンプ場を舞台に、生きづらさを抱えた人々が心を通わせる物語。他人の表情を読み取ることが苦手な典子を演じた筒井は、郄田との共演について「若い俳優では珍しいまなざしを持っている。郄田くんとの共演で、絶対に良い作品になると確信しました」