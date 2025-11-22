¥·¥É¤ÎÌÀ´õ¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈAKi¤¬2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) SUPERNOVA KAWASAKI¤Ë¤Æ¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È³èÆ°10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãAKi BIRTHDAY REQUEST LIVE 2026¡Ö10th Anniversary Celebration¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Á´¶Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£AKi¤¬ÃÛ¤­¾å¤²¤Æ¤­¤¿10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À