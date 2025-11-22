¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û BABYMONSTER¤¬¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖPSYCHO¡×¤ÎMV¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£BABYMONSTER¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÇúÈ¯ ·õ¤ò»È¤Ã¤¿Éð½Ñ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥°¥ê¥ë¥º¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢²Ì´º¤ÊÊÑ¿È¤ÇMV¤Î¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥àー¥É¤ò´°àú¤Ë¾Ã²½¤·¤¿BABYMONSTER¡£Çº¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¡¢