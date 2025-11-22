?¥¬¥Æ¥ó»Å»ö?Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»³²¬²íÌï(20)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬?¤¹¤Ã¤Ô¤ó?¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÊÉ¤òÅÉ¤ë¥³¥Æ¤Ç´é¤òÈ¾Ê¬±£¤·¤¿¼Ì¿¿¤òX¤Ë¸ø³«¡£¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤Î¤ÇÈ¾Ê¬±£¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¡¢?¤¹¤Ã¤Ô¤ó?¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»³²¬¤Ï?¥¬¥Æ¥ó»Å»ö?¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Î?ÆóÅáÎ®?¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤Îµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª