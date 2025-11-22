¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï22Æü¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÅÄÃæÍ¯»Î¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¤¬ÂæÏÑÁª¼ê¤ò2¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÀÐÀî¿´ºÚ¡¢Ê¿ËÜÍü¡¹ºÚÁÈ¡Ê´ôÉìBluvic¡Ë¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ú¥¢¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë