Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÌîµå¶µ¼¼¤¬22Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÁª¼ê¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ï¡¢±¿Æ°¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤¬¶å½£¡¦²­Æì¡¦»³¸ý¤ÇËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 22Æü¤Ï¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ê¤É¤ª¤è¤½250¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¾ÀÆî¹â¹»½Ð¿È¤ÎÅê¼ê¡¦¾¾ËÜÀ²Áª¼ê¤ä¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à½Ð¿È¤ÎÊá¼ê¡¦ÅÏîµÎ¦Áª¼ê¤é6¿Í¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿