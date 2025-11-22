¸©Æâ¤Î¼Â¶ÈÃÄ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥Ê¥ó¥Ðー1¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬¡¢22Æü¤«¤é¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÊµîÇ¯¥êー¥°Í¥¾¡¡¦¸©¶µ¿¦°÷ÃÄI ¾åÂ¼¹­ÂçÁª¼ê¡Ë¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡× ¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸©Î©³ûÃÓÄíµå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡Ö¼¯»ùÅç¸©¼Â¶ÈÃÄ¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡×¡£¸©¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¡¢ÆîÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢MBC¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 36²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¼Â¶ÈÃÄ21¥Áー¥à¡¦ÃË½÷132¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Âç²ñ¤Ï¥êー¥°Àï