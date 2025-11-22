アイドルグループ「大阪パフォーマンスドール（OPD）」の元メンバーで、タレントの武内由紀子（52）が、21日にABEMAのバラエティー番組「ダマってられない女たち season2」第12話に登場。うまくいかなかった不妊治療や、養子を2人迎え入れた家族生活について語った。 【写真】笑顔を見せる武内一家全員幸せそう！ 1993年に吉本興業所属のデビューしたアイドル・OPDのリーダ