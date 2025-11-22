22Æü¤«¤é¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î3Ï¢µÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿½©À²¤ì¤Î¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÕÁö¤¬¶á¤Å¤¯³ÆÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¿´¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤¬²«¶â¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀµÜ³°±ñ¤Ç21Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÅìµþ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Èin¿ÀµÜ³°±ñ¡×¤Ç¤¹¡£¹â¤µÌó14¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢°ìÂ­Áá¤¯Ç¯Ëöµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£