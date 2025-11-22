¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥­¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸½ºß¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹Î¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆü¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ