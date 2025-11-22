GO¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥¢¥×¥ê¡ÖGO¡×¤ÎÁê¾è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¡ÖGO ECONOMY¡Ê¥´¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ11·î20Æü¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´Éô12¶è¤Ë±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢2ÀÊÆ±»þÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¤È¤·¤¿¡£JPN TAXI¼ÖÎ¾¤Ç¤â¼õÃí¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ±þ¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤âºÇÂç1,600Âæ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£Áê¾è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡ÖGO¥·¥ã¥È¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç2024Ç¯12·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£9·î¤Ë¤Ï½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£