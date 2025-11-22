²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¶¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥ï¥ó¥º¡×¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦¤Ê¤«¤ÎZEROÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç·ëÀ®59¼þÇ¯µ­Ç°¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Î½í¡×¤Ê¤É19¶Ê¤òÈäÏª¡£Ä»ÄÍ¤·¤²¤­¡Ê78¡Ë¤Ï¡ÖËè²ó¤Î»Å»ö¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é59¼þÇ¯ÌÜ¤Þ¤ÇÍè¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¿¢ÅÄË§¶Ç¡Ê77¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ß¤ó¤Ê¤³¤ó¤ÊÄ¹¤¯¤ä¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð77¡¦6ºÐ¤Î