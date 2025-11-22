»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦ÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö°ì¾£ÌßÇØÉé¤¤¤Î½¸¤¤¡×¤¬¤­¤ç¤¦»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹´ê¤¤°ì¾£ÌßÇØÉé¤¤¡Ê»³·Á»Ô¡Ë ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡× ¡Ö°ì¾£ÌßÇØÉé¤¤¡×¤Ï¡¢Ëþ1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¹Ô»ö¤Ç¡¢°ìÀ¸¿©¤ÙÊª¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤ÇÎÏ»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½¸¤¤¤Ï¡ÖJA¤ä¤Þ¤¬¤¿¡×¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¸¸å8¥«·î¤«¤é1ºÐ10¥«·î¤Û¤É¤Î100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·