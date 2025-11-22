¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯11·î23Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤â¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¡£11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÉÔÄ´¤ÊÆü¡£¤¢¤ì¤³¤ìºö¤òÎý¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤½¤¦¡£10°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÇ¯¾å¤Î¿Í¤¬¹¬±¿¤òÆÏ¤±