ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£¸¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ´°ÇÔ¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢²£¹ËË­¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬£³ÇÔÆ±»Î¤ÇÊÂ¤ÖÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¡©Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡££³ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È·üÌ¿¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç