¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Î·ÌÃ«¤ò²£ÀÚ¤ëÆæ¤Î°äÀ×¡£¿ôÀé¤Î·ê¤ÎÎó¤¬µðÂç¤Ê¼Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë/J.L. Bongers via CNN Newsource¡ÊCNN¡Ë¥Ú¥ë¡¼ÆîÉô¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Î¥Ô¥¹¥³·ÌÃ«¤ò²£ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ìó1.5¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢¤Ê¤ëÌó5200¸Ä¤Î·ê¤Ï¡¢1À¤µª¶á¤¯¤â¤Î´Ö¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤­¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥â¥ó¥Æ¡¦¥·¥¨¥ë¥Ú¡Ê¡ÖÂç¼Ø¤Î»³¡×¤Î°Õ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î°äÀ×¤ò²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿ôÉ´Ç¯Á°¤Î¸ÅÂå¿Í¤¬Æ±°äÀ×¤ò·úÀß¤·¤¿ÍýÍ³¤ò²òÌÀ¤Ç