ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âº·É¤¹¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤ä¸µKAT-TUN¤ÇÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎµµÍüÏÂÌé¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿¶¤é¤ì¡ÖµµÍü¤µ¤ó¤â20ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°É¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È11Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡ÖÆ´¤ì¤ë¿Í¤ä¤ó¤Ê¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤­¤ÊÀèÇÚ¤ÇÂç¹¥¤­