¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¡ÖPopteen¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È·»¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡×ÁÄÊì¤Î²È¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¡¢Popteen¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡õ·»¤òÈäÏªÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë»ä¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¥É¡¼¥ó¤ÈÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Popteen¥â