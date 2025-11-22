¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤­¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤ÇÃË½÷·×12»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¼ó°Ì¤ÎNECÀîºê¤Ï´¢Ã«¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢12¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£SAGAµ×¸÷¤ÏÅì¥ì¼¢²ì¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¡¢11¾¡3ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏÂçºåB¤¬ÆüÅ´ºæ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬VËÌ³¤Æ»¤Ë¤È¤â¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢8¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£