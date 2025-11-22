Ä¹ºê»ÔÉ÷Æ¬Ä®¤Ç22Æü¸á¸å4»þ45Ê¬º¢¡¢¡Ö2³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç2Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å6»þ35Ê¬¤ËÄÃ°µ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¸½ºß¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì¤Ï¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£