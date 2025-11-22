¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÄÉÀ×¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¾Þ¶â¤Ï¥¼¥í¤Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Âç¶â¤òÆÀ¤ë¤«¡¢ÅÓÃæ¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç³Î¼Â¤Ë²Ô¤°¤«¡£¤½¤ì¤Ï»²²Ã¼Ô¼¡Âè...¡£2004Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Örun for money Æ¨ÁöÃæ¡×¤Ï¡¢»Ò¶¡»þÂå¤ËÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë"µ´¤´¤Ã¤³"¤ò¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥²¡¼¥à¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÄË²÷¥µ¥Ð