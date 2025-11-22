´Ú¹ñ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÌöÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤·¤¿¿ÍÊª¤Ø¡¢¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÍ·¤Ö¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡×¥µ¥¤¥É¤«¤é¡¢¹ßÈÄ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿»ö¤òË½Ïª¤·¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÊüÁ÷¶É¡¦£Í£Â£Ã¤¬¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤È£²£²Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬Êó¤¸