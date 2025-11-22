¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ËëÀï¡¢ÆüËÜ¤¬º®¹çÃÄÂÎ¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£º®¹çÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÃË½÷2¿Í¤º¤Ä¤¬2²ó¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈô¤Ó¡¢¤½¤Î¹ç·×ÅÀ¤Ç¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î3¿ÍÌÜ¡¢°ËÆ£Í­´õÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï132.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤ó¤Ç¡¢1²óÌÜ¤è¤ê¤âÈôµ÷Î¥¤ò¿­¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë4¿ÍÌÜ¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡Ê29¡Ë¤¬133¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£º®¹çÃÄ