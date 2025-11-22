°ËÀªºê»Ô¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÌ¡²è²È¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤µ¤ó¤È¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥¯°ËÀªºê¡×¤Ê¤É¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È°ËÀªºê»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Âè£²ÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ø£Ã£É£Ô£Ù¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þー¥¯°ËÀªºê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ µîÇ¯¤Ï¥¤¥Ù