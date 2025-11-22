¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬22Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¥ê¥Ö¥ï¡¼¥¯Æ£ºêÂæµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥­¥Ã¥º2025¡×¤Ç¡¢Íèµ¨¤âÆóÎÝ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏÆâ³°Ìî¼é¤ì¤ë¤³¤È¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¡£¡Ö¥»¥«¥ó¥É¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬Íè¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢443ÂÇÀÊ¤Ç½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£ÂÇÎ¨3