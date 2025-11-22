£²£±Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¥ó¥À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Âç²ñ¤Î³«Ëë¼°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÊÀ®ÅÔ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿æñÉ¹·é¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ11·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ç21Æü¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ä¼«Á³¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡Ö2025¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¥ó¥À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Âç²ñ¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò¶¦Æ±¤Ç¼é¤ê¡¢Èþ¤·¤¤À¤³¦¤ò¶¦¤ËÃÛ¤­¡¢³«Êü¤Îµ¡²ñ¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¸ÂÖ·ÏÊÝÁ´¤È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶­ÇÛÎ¸·¿¡ËÈ¯Å¸¤ò½ä¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò¸Ç¤á¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤È