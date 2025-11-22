¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡ÖÂè26²óÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕ¡×¤¬23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¸¡Æü¡¢Æ°¤­¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÉúÅÄÍµÎ´¡Ê42¡áÅìµþ¡Ë¤À¡£¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤â¤¦ÂçÉý¤ËÃ¡¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿­¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Å¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Áá¤¯¤â·þ¤ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤Ë¹ç¤¦½®Â­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£Á°´ü¡Êº£Ç¯¤Î5·î¡Á10·î¡Ë¤Ï¡¢Á°¡¹´ü¡ÊºòÇ¯11·î¡Áº£Ç¯4·î¡Ë¤è¤ê¾¡Î¨¤ò1.1¤â¾å¤²¤¿ÉúÅÄ¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Ï¼Â¤Ë20´ü¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA2µé¤ËÉüµ¢