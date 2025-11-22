Ãæ¹ñ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÏÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÐüÁï¹ñÏ¢Âç»È¤Ï21Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»öÅúÊÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÐüÂç»È¤Ï½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤¬·«¤êÊÖ¤·¶¯¤¤¹³µÄ¤ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜÂ¦¤ÏÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÅ±