ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤Ï22Æü¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOS¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ð¤³¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ TOS¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ð¤³¥Õ¥§¥¹ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ìー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¸þ¤«¤¦»Ò¤äÅÓÃæ¤Çµã¤­½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤Ê¤É¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ TOS¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ð¤³¥Õ¥§¥¹ ¤³¤Î¤Û¤«¡¢TOS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£