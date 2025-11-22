明日11月23日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」では、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲しておいしくいただく「グリル厄介」に、間宮祥太朗が参戦！城島茂、森本慎太郎・郄地優吾（SixTONES）、加藤英明氏（静岡大学）と、茨城県に大繁殖中の厄介者“爆食プレデター”の捕獲に挑む。◆SixTONES郄地優吾も合流！茨城にはびこる厄介者、おいしくいただけるか!?約3カ月ぶりの「グリル厄介」。