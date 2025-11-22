¡ÖÃë¿©¤Ï¤ª¤¹¤·¡×¤È20Æü¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¡ÊÁíÅýÉÜÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¡Ë¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÇ°×¤ä´Ñ¸÷¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡ÖÊ£¹çÅª¤Ê¹¶·â¡×¤òÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤ÈÈóÆñ¡£Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¤ä¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤ÇÆüËÜ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦»ÔÌ±¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤¿¤ÀÂÐÃæÍ»ÏÂ»ÑÀª¤ÎÌîÅÞ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¡×¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍêÁíÅý¤Ï17Æü¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£¹çÅª¤Ê