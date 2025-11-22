ECC¹ñºÝ³°¸ìÀìÌç³Ø¹»¤¬¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²ó ¤Õ¤¯¤·¤Þ¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò2025Ç¯12·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎOS¹­¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊ¡Åç¤Î¿·ÊÆ¤ä¿·Á¯ÌîºÚ¡¢Ì¾»ºÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ECC¹ñºÝ³°¸ìÀìÌç³Ø¹»¡ÖÂè2²ó ¤Õ¤¯¤·¤Þ¥Þ¥ë¥·¥§¡×  ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î7Æü(Æü) 10:00¡Á16:00³«ºÅ¾ì½ê¡§OS¹­¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¾®¾¾¸¶Ä®3-3¡Ë¼çºÅ¡§³Ø¹»Ë¡¿Í