³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤¬¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¥ª¥¤¥ë¤òÎý¤ê¾õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥í¡¼¥º³¤¤ÎÊõÀÐ¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ªÈ©¤Î¿åÊ¬¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¶¯ÎÏ¤ÊÊÝ¸îÎÏ¤È¡¢Å·Á³¥í¡¼¥ºÀºÌý¤ÎÍ¥²í¤Ê¹á¤ê¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Åß¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ö¥í¡¼¥º³¤¤ÎÊõÀÐ¡×  È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡ËÈÎÇä¾ì½ê¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥·