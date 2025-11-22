¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤¬¡¢»Å»öÂÎ¸³¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥«¥ó¥É¥¥¡¼ÂçÆü¡×¤Ë¡¢ÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ö¥×¥ÁÈÎÇä°÷¡×¤ò2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥×¥Á¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¤Ç¤­¤ë¤Þ¤Ç¤ò±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈÎÇä°÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¿·¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥×¥ÁÈÎÇä°÷¡×  ¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)Í½Äê¾ì½ê¡§¥«¥ó¥É¥¥¡¼ÂçÆü¡ÊÂçºåÉÜ¼é¸ý»ÔÂçÆüÅìÄ®1-18 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÆü¡Ë