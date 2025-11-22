今年7月に漫才コンビ「令和喜多みな実」を解散後、ピン芸人として活動するコウノ・オブ・ザ・イヤー（39）が22日、自身のSNSを通じて、新コンビ結成を発表した。新相方は元「パーティーパーティー」のきむきむ（34）で、コンビ名は「アイラブ地球」であることも合わせて発表した。 【写真】激アツの新コンビが誕生！大阪の舞台を沸かせた2人が夢のタッグ コウノは自身のXで「この度、きむきむ